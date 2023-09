Juventus-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una sfida ricca di spunti, quella in programma sabato 16 settembre alle 15 all'Allianz Stadium. La Juventus, reduce dalla vittoria di Empoli e scossa dal caso Pogba, trovato positivo al testosterone in seguito ai controlli antidoping effettuati in occasione della partita contro l'Udinese dello scorso 20 agosto, ospiterà nel primo anticipo della quarta giornata la Lazio di Maurizio Sarri, che nello scorso turno ha trovato i suoi primi tre punti della stagione con la vittoria di Napoli. Una gara aperta ad ogni pronostico, con entrambe le squadre che andranno a caccia dell'intera posta in palio per rilanciare le proprie ambizioni.

Juventus-Lazio, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro la Lazio, si affiderà al consueto 3-5-2. In attacco procede verso il pieno recupero Chiesa, che dovrebbe così trovare una maglia dal primo minuto al fianco di Vlahovic (Milik l'alternativa). In mezzo al campo spazio per Fagioli, Locatelli e Rabiot, mentre sulla corsia destra, con Weah e McKennie rientrati in extremis dagli impegni con la nazionale, potrebbe esserci Cambiaso, con Kostic dall'altra parte. In difesa ballottaggio tra Gatti e Alex Sandro per completare il reparto con Bremer e Danilo. Szczesny tra i pali.

Juventus-Lazio, le scelte di Sarri

Sarri, dall'altra parte, punterà sul suo tradizionale 4-3-3, con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni a comporre il tridente d'attacco. Ballottaggio a centrocampo tra Guendouzi e Kamara (con il primo in leggero vantaggio) per affiancare Cataldi e Luis Alberto, mentre la linea difensiva sarà formata da Marusic, Casale, Romagnoli ed Hysaj. In porta Provedel.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Lazio, in programma sabato 16 settembre alle 15 all'Allianz Stadium e valevole per la quarta giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.