Juventus-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions, quello in programma domenica 13 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 15esima giornata del campionato di serie A. La Juventus, attualmente quarta in classifica con i suoi 28 punti, ospiterà la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, seconda a pari merito con il Milan a 30. Un match in cui i bianconeri, in ascesa dopo il difficile avvio di stagione, andranno a caccia della sesta vittoria consecutiva. In salute, tuttavia, anche i biancocelesti, reduci dalle affermazioni con la Roma nel derby ed il Monza.

Juventus-Lazio, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida con la Lazio, dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1, con Miretti in vantaggio su Kean per affiancare Milik in attacco (non al meglio Vlahovic). A centrocampo Locatelli, acciaccato, dovrebbe stringere i denti ed essere in campo dal primo minuto: insieme a lui Fagioli e Rabiot, con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In difesa conferme in vista per Bremer, Bonucci e Danilo. In porta, dopo la panchina di Verona, tornerà Szczesny.

Juventus-Lazio, le scelte di Sarri

Sarri, dall'altra parte, sarà privo di Lazzari e Zaccagni, mentre dovrebbe partire dal primo minuto Immobile. Insieme a lui in attacco, nel 4-3-3 biancoceleste, spazio per Felipe Anderson e Pedro. A centrocampo Vecino è in vantaggio su Luis Alberto per completare il reparto con Milinkovic-Savic e Cataldi, mentre la linea difensiva sarà formata da Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic. Provedel tra i pali.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Juventus-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.