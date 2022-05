Juventus-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riscattare il ko nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, che costringerà i bianconeri a chiudere la stagione con zero titoli. Questo l'obiettivo della Juventus, che lunedì 16 maggio, alle 20.45, ospiterà la Lazio nella gara valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Un match che vedrà andare in scena l'ultima uscita all'Allianz Stadium con la maglia della Vecchia Signora di Giorgio Chiellini, che ha annunciato l'addio al termine della stagione. La Lazio, reduce dalle vittorie con Spezia e Sampdoria, si presenterà invece a Torino con l'obiettivo di conquistare punti preziosi per la zona Europa.

Juventus-Lazio, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro la Lazio, dovrà fare a meno di Danilo, oltre che dei lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Cuadrado, Dybala e Bernardeschi chiamati ad agire alle spalle di Vlahovic in attacco (ma occhio anche alle carte Kean e Morata). In mezzo al campo verso una maglia da titolare Zakaria, con l'altro posto conteso da Arthur, Rabiot e Miretti. In difesa coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini, con De Sciglio a destra e Pellegrini a sinistra. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Lazio, le scelte di Sarri

Sarri, dall'altra parte, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Immobile: se l'ex Pescara non dovesse farcela, pronto Jovane Cabral per completare il tridente offensivo con Felipe Anderson e Zaccagni nel 4-3-3 biancoceleste. A centrocampo certi del posto Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Lucas Leiva e Cataldi a contendersi una maglia in cabina di regia. Ballottaggio anche in difesa tra Patric e Luiz Felipe per comporre la coppia centrale con Acerbi. Terzini Lazzari e Marusic, in porta Strakosha.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Arthur; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All. Allegri

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Andersone, Cabral, Zaccagni. All. Sarri

Juventus-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.