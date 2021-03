Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Pirlo ritrova Cuadrado

Un match che promette spettacolo. La Juventus, reduce dalla vittoria per 3-0 contro lo Spezia, ospiterà sabato 6 marzo all'Allianz Stadium la Lazio nella gara valevole per la 26ª giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45). Una sfida nella quale i bianconeri, attualmente terzi in classifica, vogliono conquistare l'intera posta in palio per continuare a coltivare speranze scudetto. I biancocelesti, rimasti a riposo nel turno infrasettimanale visto il mancato svolgimento della partita contro il Torino, cercano invece il riscatto dopo il ko di Bologna per rimanere in corsa per un posto Champions.

Juventus-Lazio, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, contro i biancocelesti, dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2. Sulla via del recupero De Ligt e Cuadrado, che potrebbero trovare spazio fin dal primo minuto e completare il reparto difensivo con Demiral ed uno tra Danilo e Alex Sandro. In mezzo al campo si candidano per una maglia da titolare Bernardeschi e Ramsey, mentre in attacco ci sarà spazio ancora per Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo, con Morata pronto a subentrare a gara in corso.

Consueto 3-5-2 dall'altra per Simone Inzaghi, che difficilmente potrà recuperare Radu. In difesa, quindi, potrebbe esserci spazio per Hoedt con Patric e Acerbi. A centrocampo Leiva (che però non è al meglio, se non dovesse farcela pronto Escalante) al fianco di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con Marusic a destra al posto dell'infortunato Lazzari ed uno tra Fares e Lulic sull'altra corsia. Tandem d'attacco formato da Correa e Immobile.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi