Juventus-Lazio, il pronostico della sfida dello Stadium

Una sfida da non perdere, quella in programma sabato 16 settembre alle 15 all'Allianz Stadium. La Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente terza a pari merito con il Lecce a quota 7 punti in classifica, ospiterà la Lazio, che naviga fin qui nelle zone centrali con appena tre punti raccolti. Una gara, quindi, in cui entrambe le squadre andranno a caccia dell'intera posta in palio: i bianconeri per rimanere in scia della vetta, i biancocelesti per tirarsi fuori dalla parte destra della graduatoria e rilanciare le proprie ambizioni.

Juventus-Lazio, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, nell'ultima giornata di campionato, ha espugnato per 2-0 il campo di Empoli grazie alle reti di Danilo e Chiesa. L'ambiente bianconero, in questa settimana, è stato tuttavia scosso dal caso Pogba, con il centrocampista trovato positivo al testosterone in seguito ad un controllo antidoping effettuato in occasione della partita contro l'Udinese dello scorso 20 agosto.

Juventus-Lazio, come arrivano alla sfida i biancocelesti

La Lazio, nell'ultimo turno, ha trovato i primi punti stagionali superando al Maradona per 2-1 il Napoli con i gol di Luis Alberto e Kamada. In precedenza gli uomini di Maurizio Sarri avevano incassato due ko: prima quello per 2-1 contro il Lecce e poi quello per 1-0 con il Genoa.

Juventus-Lazio, il pronostico

In questo avvio di stagione la Juventus è apparsa sicuramente più brillante rispetto alla Lazio, che però, con la vittoria di Napoli, ha saputo dimostrare tutta la sua pericolosità. I bianconeri, inoltre, potrebbero risentire del caso Pogba: per questi motivi, secondo noi, la sfida dell'Allianz Stadium potrebbe terminare con il risultato di parità, che lascerebbe senz'altro maggiormente soddisfatti gli ospiti.