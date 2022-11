Juventus-Lazio, il pronostico: chi vincerà la sfida Champions?

Una gara che promette spettacolo, quella in programma domenica 13 novembre all'Allianz Stadium alle 20.45 e valevole per la 15esima giornata del campionato di serie A. L'una di fronte all'altra si troveranno Juventus e Lazio, rispettivamente quarta e seconda (a pari merito con il Milan) forza del torneo. Novanta minuti, quindi, che potrebbero dire molto sulle reali ambizioni delle due squadre, che non hanno ancora abbandonato i sogni scudetto, malgrado la vetta, ad oggi, sia distante dieci lunghezze per i bianconeri ed otto per i biancocelesti.

Juventus-Lazio, come arrivano alla sfida i bianconeri

Un ottimo momento di forma, quello che sta vivendo la Juventus. I bianconeri, dopo un avvio di stagione difficile, culminato con la prematura eliminazione già nella fase a gironi in Champions League, hanno cambiato marcia nelle ultime settimane, conquistando cinque vittorie consecutive (contro Torino, Empoli, Lecce, Inter e Verona) in campionato. Punto di forza della squadra di Massimiliano Allegri è la difesa, imbattuta nelle ultime cinque gare di serie A e la migliore in assoluto del torneo.

Juventus-Lazio, come arrivano alla sfida i biancocelesti

Buon momento anche per la Lazio, reduce da due affermazioni consecutive. I biancocelesti, dopo aver superato nel derby la Roma grazie ad una rete di Felipe Anderson, hanno batutto per 1-0 il Monza nel turno infrasettimanale. Se quella juventina è la miglior difesa del torneo, quella della Lazio, in questa speciale graduatoria, si posiziona al secondo posto, con soltanto otto reti subite in quattordici gare. Testimonianza della solidità che Maurizio Sarri è riuscito a dare alla propria squadra.

Juventus-Lazio, il pronostico

Una sfida che si preannuncia equilibrata, quella dell'Allianz Stadium. La Juventus potrà contare sul ritrovato entusiasmo e su una importante solidità difensiva, malgrado un gioco che, ancora, stenta a decollare. La Lazio, formazione che al contrario gioca bene a calcio, potrebbe invece pagare alcune importanti defezioni: allo Stadium rischiano di non essere della partita Zaccagni e Lazzari ed anche Immobile, ancora, non è al meglio. Ecco perché i bianconeri, che dalla loro avranno anche il fattore campo, partono leggermente avanti nel pronostico.