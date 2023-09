Juventus-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Una dura sconfitta, quella incassata dalla Juventus nell'ultimo turno. I bianconeri, complici le prestazioni horror di Szczesny e Gatti, sono stati battuti per 4-2 dal Sassuolo incassando il primo ko stagionale. Uno scivolone al quale la formazione di Massimiliano Allegri cercherà di rispondere subito nel match contro il Lecce, in programma martedì 26 settembre alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la sesta giornata del campionato di serie A. Una sfida non priva di insidie per Danilo e compagni: i salentini, infatti, sono la rivelazione di questo avvio di torneo, con ben 11 punti raccolti nelle prime cinque uscite, frutto di tre vittorie e due pareggi. Un bottino che permette ai giallorossi di occupare il terzo posto della classifica proprio davanti alla Juventus.

Juventus-Lecce, le scelte di Allegri

Allegri, per la partita contro il Lecce, potrebbe decidere di attuare un po' di turnover. In porta si scalda Perin per rilevare Szczesny, mentre in difesa spera in una maglia da titolare Rugani al posto di Gatti. Qualche cambio è possibile anche negli altri settori: in mezzo al campo, dove sembrano al momento inamovibili Rabiot e Locatelli, potrebbe esserci Fagioli, mentre sulle corsie esterne Weah e Cambiaso potrebbero spuntarla rispettivamente su McKennie e Kostic. In attacco, infine, potrebbe essere Milik il partner d'attacco di Vlahovic.

Juventus-Lecce, le scelte di Baroni

Baroni, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-3, con Strefezza ed Almqvist ad affiancare Krstovic nel tridente offensivo. A centrocampo conferme in vista per Kaba, Ramadani e Rafia, mentre al centro della difesa, al fianco di Pongracic, si rivedrà Baschirotto, che ha scontato il turno di squalifica. Sulle corsie esterne Gendrey e Gallo, tra i pali Falcone.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Kristovic, Strefezza. All. Baroni

Juventus-Lecce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Lecce, in programma martedì 26 settembre alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la sesta giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.