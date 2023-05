Juventus-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tornare a quella vittoria che, in campionato, manca da quattro partite. Questo l'obiettivo della Juventus, che mercoledì 3 maggio, alle 18 all'Allianz Stadium, ospiterà il Lecce nella gara valevole per la 33esima giornata di serie A. I bianconeri, negli ultimi quattro incontri, hanno raccolto solamente un punto, con il pareggio di Bologna che ha fatto seguito ai ko con Lazio, Sassuolo e Napoli. Per difendere la zona Champions, con gli uomini di Massimiliano Allegri al momento terzi con i loro 60 punti (ma rimane ancora l'incognita di una nuova penalizzazione per il caso plusvalenze), Danilo e compagni dovranno quindi cambiare marcia in questo finale di stagione. Attenzione però ai salentini, rinfrancati dalla vittoria con l'Udinese ed alla ricerca di punti salvezza.

Juventus-Lecce, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro il Lecce, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Di Maria, che verrà impiegato dal primo minuto solamente nel caso in cui l'argentino dia le opportune garanzie. Nel 3-5-1-1 bianconero, altrimenti, ci sarà spazio per Soulé alle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere ancora Milik. In mezzo al campo Fagioli, Locatelli e Rabiot, con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In difesa ballottaggio tra Gatti e Alex Sandro per completare il reparto con Bremer e Danilo. Szczesny tra i pali.

Juventus-Lecce, le scelte di Baroni

Baroni, privo dello squalificato Strefezza, si affiderà al consueto 4-3-3, con Di Francesco, Banda ed uno tra Ceesay e Colombo a completare il tridente offensivo. A centrocampo Blin con Hjulmand e Gonzalez, mentre al centro della difesa ci sarà Umtiti con Baschirotto. Terzini Gendrey e Gallo, tra i pali Falcone.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Milik. All. Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni

Juventus-Lecce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Lecce, in programma mercoledì 3 maggio alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 33esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.