Juventus-Lione, dove vedere la partita di stasera in diretta tv e streaming

E' la notte di Juventus-Lione. I bianconeri devono ribaltare lo 0-1 dell'andata nel ritorno degli ottavi di Champions League 2020-21. L'obiettivo è qualificarsi per la Final Eight in Portogallo delle prossime settimane. Sarri col dubbio Dybala, è stato convocato ma solo all'ultimo si deciderà se rischiare o meno l'asso argentino.

Juventus-Lione, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Oggi venerdì 7 agosto la partita Juventus-Lione si giocherà all’Allianz Stadium, a Torino, a porte chiuse. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sia su Sky sia su Mediaset: diretta tv su Sky Sport 1 e su Canale 5 con calcio d'inizio alle ore 21:00 (e ampio prepartita sulla tv satellitare). Al fischio finale tanto su Sky quanto su Canale 5 il solito studio di commento alla partita, con highlights, moviola, interviste e quant'altro.

La diretta streaming sarà disponibile su Mediaset Play e Skygo.

Juventus-Lione, probabili formazioni oggi

Le formazioni in campo oggi a Torino:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain (Dybala), Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.