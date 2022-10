Juventus-Maccabi Haifa, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una gara da non fallire. La Juventus, reduce dalla larga vittoria in campionato contro il Bologna che ha interrotto una lunga striscia negativa, ospiterà mercoledì 5 ottobre alle 21 il Maccabi Haifa nella terza giornata del girone H di Champions League. Un match in cui i bianconeri, ancora fermi a zero dopo le sconfitte con Paris Saint-Germain e Benfica, avranno l'obbligo di conquistare l'intera posta in palio se vorranno coltivare ancora speranze di passaggio del turno. Stessa situazione per gli israeliani, che si presenteranno all'Allianz Stadium senza punti all'attivo.

Juventus-Maccabi Haifa, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida contro il Maccabi Haifa, dovrà fare a meno soltanto dei lungodegenti Pogba, Chiesa e Kaio Jorge. Torna invece a disposizione Di Maria, che dovrebbe trovare spazio dal primo minuto nel 4-3-3 bianconero. Insieme a lui, nel tridente, certo del posto Vlahovic, con l'altra maglia contesa da Milik e Kostic. In mezzo al campo cabina di regia affidata a Paredes, con McKennie e Rabiot favoriti su Locatelli e Miretti per agire da mezzali. In difesa coppia centrale formata da Bonucci e Bremer, con Danilo a destra ed uno tra De Sciglio (in leggero vantaggio) e Alex Sandro a sinistra. Tra i pali Szczesny.

Juventus-Maccabi Haifa, le scelte di Bakhar

Bakhar, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Atzili, Chery e Haziza ad agire alle spalle dell'unica punta Pierrot. A centrocampo Lavi al fianco di Abu Fani, mentre la linea difensiva sarà composta da Sundgren, Batubinsika, Goldberg e Cornud. Cohen in porta.

Juventus-Maccabi Haifa, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Maccabi Haifa (4-2-3-1): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Lavi, Abu Fani; Atzili, Chery, Haziza; Pierrot. All. Bakhar

Juventus-Maccabi Haifa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Maccabi Haifa sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La sfida della Red Bull Arena sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.