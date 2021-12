Juventus-Malmoe, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere e sperare in un passo falso del Chelsea. La Juventus, reduce dall'affermazione contro il Genoa in campionato, ospiterà all'Allianz Stadium il Malmoe nell'ultima giornata del girone H di Champions League (fischio d'inizio alle 18.45 di mercoledì 8 dicembre). Una gara in cui i bianconeri, già certi della qualificazione agli ottavi di finale, hanno bisogno dei tre punti e di un mancato successo dei Blues contro lo Zenit per chiudere al primo posto il raggruppamento. La formazione di Allegri ha infatti al momento gli stessi punti degli inglesi (12), ma ha una differenza reti peggiore rispetto agli uomini di Tuchel negli scontri diretti (1-0 per la Juventus a Torino, 4-0 per il Chelsea a Stamford Bridge). Per la vetta, quindi, il destino non è solo nelle mani di Chiellini e compagni.

Juventus-Malmoe, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara contro il Malmoe, dovrà fare a meno degli infortunati Chiesa, McKennie, Danilo, De Sciglio e Ramsey. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, con Morata favorito su Kean per un posto al centro dell'attacco. Sulla trequarti Kulusevski, Dybala e Bernardeschi, con la coppia di centrocampo formata da Rabiot ed uno tra Locatelli e Arthur. Al centro della difesa potrebbe esserci spazio per Rugani insieme a Bonucci, con Cuadrado e Alex Sandro ai lati. In porta Szczesny.

Juventus-Malmoe, le scelte di Tomasson

Tomasson, dall'altra parte, si affiderà al consueto 4-4-2, con Birmancevic e Colak a formare la coppia d'attacco. Linea di centrocampo composta da Gwargis, Rakip, Innocent e Rieks, in difesa Beijmo, Ahmedhodzic, Brorsson ed Olsson. Tra i pali Diawara.

Juventus-Malmoe, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Arthur, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri

Malmoe (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedhodzic, Brorsson, Olsson; Gwargis, Rakip, Innocent, Rieks; Birmancevic, Colak. All. Tomasson

Juventus-Malmoe, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Malmoe sarà trasmessa in diretta tv da Sky (telecronaca di Riccardo Gentile, commento tecnico Giancarlo Marocchi) sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in streaming anche da Infinity (telecronaca di Riccardo Trevisani, commento tecnico di Andrea Agostinelli), piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League.