Dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming: le probabili formazioni

Una sfida, quella in programma sabato 27 aprile alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 34esima giornata di serie A, tra due formazioni che stanno attraversando un momento di forma non certo esaltante. La Juventus di Massimiliano Allegri, reduce da appena una vittoria nelle ultime sette gare di campionato e dalla sofferta qualificazione alla finale di Coppa Italia, ospiterà il Milan di Stefano Pioli, che lo scorso lunedì si è arreso nel derby all'Inter consegnando ai nerazzurri l'aritmetica conquista dello scudetto. In palio, tra bianconeri e rossoneri, il secondo posto della classifica, con il Diavolo che può al momento vantare cinque lunghezze di vantaggio sulla Vecchia Signora.

Juventus-Milan, le scelte di Allegri

Allegri, per la gara con il Milan, si affiderà al consueto 3-5-2, con Milik, reduce dal gol contro la Lazio che è valso la qualificazione alla finale di Coppa Italia, che scalpita per un posto negli undici titolari: in attacco, tuttavia, dal primo minuto dovrebbe esserci ancora spazio per Chiesa e Vlahovic. A centrocampo il terzetto formato da McKennie, Locatelli e Rabiot, con Cambiaso e Kostic sulle corsie esterne. In difesa torna dal primo minuto Gatti: insieme a lui Bremer e Danilo.

Juventus-Milan, le scelte di Pioli

Pioli sarà alle prese con una vera e propria emergenza in difesa, date le assenze per squalifica di Tomori, Hernandez e Calabria. A comporre la coppia centrale con Gabbia dovrebbe esserci spazio per Thiaw, mentre sulle corsie laterali sono in rampa di lancio Musah e Florenzi. Linea mediana composta da Reijnders e Bennacer (favorito su Adli), mentre a guidare l'attacco, dopo l'iniziale panchina nel derby, tornerà Giroud: alle sue spalle Leao, Loftus-Cheek e Pulisic.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Juventus-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Milan, in programma sabato 27 aprile alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la 34esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.