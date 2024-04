Juventus-Milan, il pronostico: chi vincerà il big match

Juventus 64, Milan 69. Questo ciò che dice oggi la classifica, con la sfida tra bianconeri e rossoneri, in programma sabato 27 aprile alle 18 all'Allianz Stadium, che metterà dunque in palio punti pesanti in ottica secondo posto. Un match in cui le due formazioni tenteranno di dare un segnale per lasciarsi alle spalle un momento non particolarmente felice.

Juventus-Milan, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, in settimana, è stata impegnata all'Olimpico nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, sfida in cui i bianconeri, malgrado il ko per 2-1, hanno staccato il pass per la finalissima in virtù del 2-0 conquistato nella gara di andata. I bianconeri, in precedenza, avevano raccolto due pari consecutivi (0-0 nel derby con il Torino e 2-2 con il Cagliari) e, complessivamente, hanno conquistato appena una vittoria nelle ultime sette partite di campionato. Un ruolino di marcia non certo brillante per una formazione di vertice.

Juventus-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, lunedì scorso, è stato battuto nel derby dall'Inter per 2-1 consegnando ai cugini la matematica conquista dello scudetto. I rossoneri, in precedenza, avevano raccolto un'altra cocente delusione venendo eliminati ai quarti di finale di Europa League dalla Roma, che, dopo il successo per 0-1 a San Siro, ha fatto il bis nella sfida di ritorno superando gli uomini di Pioli per 2-1 all'Olimpico. Nel mezzo il rocambolesco pareggio per 3-3 con il Sassuolo.

Juventus-Milan, il pronostico

Non certo un momento particolarmente brillante, quello che stanno vivendo sia Juventus che Milan. Entrambe le formazioni, nelle ultime settimane, hanno fatto registrare passaggi a vuoto pesanti, mostrando una condizione, soprattutto mentale, non certamente delle migliori. La Juventus, per cercare di accorciare sui rossoneri, ha bisogno di una vittoria, ma la sensazione è che, alla fine, la sfida dello Stadium possa terminare in parità, con le due squadre che potrebbero accontentarsi del punticino piuttosto che rischiare una sconfitta.