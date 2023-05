Juventus-Milan, il pronostico della super sfida dello Stadium

Scontro diretto in chiave Champions all'Allianz Stadium. La Juventus, scivolata al settimo posto dopo i dieci punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, ospiterà il Milan, quarto a +5 dai bianconeri, nella penultima giornata del campionato di serie A. La Vecchia Signora, per sperare ancora nella qualificazione alla prossima edizione della Champions League, è quindi obbligata alla vittoria.

Juventus-Milan, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, nell'ultima giornata di campionato, ha incassato una pesante sconfitta al Castellani di Empoli, con i toscani che hanno superato gli uomini di Massimiliano Allegri per 4-1. Un ko arrivato dopo l'amara delusione in Europa League, con i bianconeri eliminati in semifinale per mano degli spagnoli del Siviglia. In campionato, prima dello scivolone contro l'Empoli, erano invece arrivate tre vittorie consecutive.

Juventus-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultimo turno, è tornato a sorridere superando a San Siro per 5-1 la Sampdoria lasciandosi così alle spalle l'eliminazione dalla Champions subita contro l'Inter ed il ko di Spezia. I rossoneri, tuttavia, hanno faticato non poco a trovare continuità di risultati nelle ultime settimane.

Juventus-Milan, il pronostico

Sfida di difficile lettura, quella tra Juventus e Milan. Entrambe le squadre, nell'ultimo periodo, hanno mostrato qualche fragilità, peccando nel dare continuità sia ai risultati che alle prestazioni. La posta in palio è particolarmente importante per i bianconeri, obbligati alla vittoria per mantenere in vita le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League: fattore che potrebbe dare agli uomini di Allegri quella spinta in più per andare a caccia dei tre punti.