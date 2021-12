Juventus, quale il modulo giusto per gli uomini di Allegri?

Tre punti fondamentali in chiave Europa per la Juventus, che nella serata di ieri, martedì 30 novembre, ha espugnato per 0-2 il campo della Salernitana. Un successo che permette a Chiellini e compagni, protagonisti di una prima parte di stagione sottotono, di archiviare il ko interno con l'Atalanta e di guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni, a partire da quello di domenica prossima, quando i bianconeri ospiteranno all'Allianz Stadium il Genoa di Andrij Shevckhenko. Una sfida per la quale il tecnico Massimiliano Allegri deve decidere quale modulo adottare per far rendere al meglio la sua squadra.

Juventus, Allegri alla ricerca del modulo migliore per i bianconeri

Il tecnico livornese, nella trasferta di Salerno, si è affidato al 4-2-3-1, lanciando Kean dal primo minuto al centro dell'attacco con alle sue spalle il trio formato da Kulusevski, Dybala e Bernardeschi. Una scelta tattica che, rispetto al 4-4-2 fin qui quasi sempre utilizzato dall'allenatore, ha consentito ai bianconeri di avere una maggior fluidità offensiva, arrivando con più facilità nell'area di rigore avversaria. Dybala, sulla trequarti, ha mostrato di trovarsi a proprio agio, sfruttando la maggior libertà tattica per andare alla ricerca dei giusti spazi. Positive anche le prove di Kulusevski e Bernardeschi, mentre ha steccato ancora Kean, sostituito nella ripresa da Morata, autore della rete che ha chiuso l'incontro.

Buone risposte che potrebbero indurre Allegri a confermare questo sistema di gioco anche contro il Genoa, archiviando, almeno per il momento, quel 4-4-2 che fin qui non si è dimostrato vestito giusto per la Juventus. Nella testa del tecnico rimane anche il 3-5-2, modulo che in passato ha fatto le fortune bianconere e verso il quale Max potrebbe virare nel caso in cui il rendimento della sua squadra dovesse stentare ancora a decollare.