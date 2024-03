Juventus al Mondiale per club se: le combinazioni

Con l'obiettivo scudetto ormai pressoché definitivamente sfumato dato il distacco di 15 punti dall'Inter capolista, per la Juventus le attenzioni sono adesso tutte concentrate sulla Coppa Italia per quanto riguarda il presente (i bianconeri, in semifinale, affronteranno la Lazio dell'ex Maurizio Sarri) ed il Mondiale per club per quanto riguarda invece il futuro. La Vecchia Signora, infatti, spera di staccare il pass per la rinnovata rassegna che prenderà il via a partire dal 2025, alla quale prenderanno parte 32 squadre contro le attuali sette. Per 'Italia i posti disponibili saranno due (di cui uno già nelle mani dell'Inter), anche se potrebbero salire a tre.

Juventus, cosa serve per la qualificazione al Mondiale per club

In questo momento, in base al ranking, la Juventus sarebbe la seconda formazione italiana qualificata al Mondiale per club 2025. I bianconeri, tuttavia, dovranno prestare attenzione ai risultati di Napoli e Lazio negli ottavi di finale di Champions League: nel caso in cui sia gli azzurri che i biancocelesti dovessero venire eliminati, la Vecchia Signora, come ribadito dalla Fifa, sarebbe certa di prendere parte al torneo. La squadra di Allegri, nella graduatoria per stabilire chi andrà al Mondiale, è infatti attualmente a 47 punti, mentre Napoli e Lazio ne hanno rispettivamente 42 e 35: in caso di eliminazione, quindi, nessuna delle due potrebbe superare la Juventus.

Se partenopei e laziali dovessero invece passare il turno, tutto dipenderà dai risultati che verranno raccolti dalle due formazioni nei turni successivi, con i bianconeri che si qualificherebbero nel caso in cui Napoli e Lazio venissero eliminate mantenendo un punteggio inferiore in classifica. Se azzurri o biancocelesti dovessero vincere la Champions League sarebbero ovviamente qualificati al Mondiale per club, con la Juventus che, al contrario, sarebbe beffata.