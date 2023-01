Juventus-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze ha reso in salita la stagione della Juventus, adesso scivolata a metà classifica e distante dalla zona Europa. I bianconeri non possono quindi più permettersi passi falsi, a partire dalla gara contro il Monza, in programma domenica 29 gennaio alle 15 all'Allianz Stadium e valevole per la 20esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui gli uomini di Massimiliano Allegri cercheranno di tornare alla vittoria dopo il pesante ko di Napoli ed il rocambolesco pareggio per 3-3 contro l'Atalanta. Attenzione, però, ai biancorossi, che nelle ultime cinque partite di campionato hanno raccolto 9 punti (due vittorie e tre pareggi).

Juventus-Monza, le scelte di Allegri

Allegri, per il match con il Monza, ritroverà Vlahovic, Pogba e De Sciglio, che partiranno però dalla panchina. Il tecnico sembra intenzionato ad affidarsi al 3-4-2-1, con Di Maria e Chiesa in campo insieme dal primo minuto per agire alle spalle di Milik. A centrocampo certo del posto Rabiot, con l'altra maglia contesa da Locatelli, Paredes e Fagioli. Sulle corsie esterne spazio per Cuadrado e Kostic, in difesa, dove mancherà ancora Bonucci, ci sarà il trio tutto brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In porta Szczesny.

Juventus-Monza, le scelte di Palladino

Stesso modulo dall'altra parte per Palladino, ancora in dubbio su chi schierare come terminale offensivo tra Petagna e Mota Carvalho. Sulla trequarti non è invece in discussione la titolarità di Caprari e Ciurria, con la linea di centrocampo formata da Birindelli, Pessina, Rovella e Carlos Augusto. In difesa verso una maglia da titolare Marlon, Pablo Marì e Izzo, panchina per Caldirola. Tra i pali Di Gregorio.

Juventus-Monza, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik. All. Allegri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino

Juventus-Monza, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Monza, in programma domenica 29 gennaio alle 15 all'Allianz Stadium, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.