Dove vedere Juventus-Monza in tv: le probabili formazioni

Ultima uscita stagionale per la Juventus. I bianconeri, guidati oggi in panchina da Paolo Montero dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, ospiteranno allo Stadium il Monza di Palladino (fischio d'inizio alle 18 di sabato 25 maggio) nella giornata conclusiva del campionato di serie A. Un match in cui la Vecchia Signora andrà a caccia della vittoria per chiudere con il sorriso una stagione non certo esaltante, malgrado la conquista della Coppa Italia.

Juventus-Monza, le scelte di Montero

Montero, per l'ultima giornata di campionato, dovrà fare a meno di Cambiaso, fermato dal giudice sportivo: al suo posto sulla corsia destra nel 3-5-2 bianconero spazio per Weah (Iling favorito su Kostic dall'altra parte). In mezzo al campo Fagioli prova ad insidiare McKennie per affiancare Locatelli e Rabiot, mentre in attacco sarà confermato il tandem formato da Chiesa e Vlahovic. In difesa il solito terzetto composto da Gatti, Bremer e Danilo

Juventus-Monza, le scelte di Palladino

Palladino, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-2-1, con Colpani e Carboni a supportare in attacco Mota Carvalho, preferito a Djuric. A centrocampo Pessina e Bondo con Birindelli e Zerbin sulle corsie esterne, in difesa spazio per Izzo, Pablo Marì e Caldirola. Non al meglio Di Gregorio: se non dovesse farcela, tra i pali toccherà a Sorrentino.

Juventus-Monza, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling; Chiesa, Vlahovic. All. Montero

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, P. Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Zerbin; Colpani, Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino

Juventus-Monza, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Juventus-Monza, in programma sabato 25 maggio alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per l'ultima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.