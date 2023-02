Juventus-Nantes, i tre pericoli principali per i bianconeri

Dimenticare l'amara eliminazione dalla Champions con un cammino da protagonista in Europa League. Questo l'obiettivo della Juventus, che giovedì sera, all'Allianz Stadium, ospiterà il Nantes nella gara di andata degli spareggi della seconda, per importanza, competizione europea. Un incrocio sulla carta agevole per i bianconeri, reduci, tra Coppa Italia e campionato, da tre vittorie consecutive, che hanno permesso loro di lasciarsi alle spalle il periodo difficile che ha fatto seguito alla penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. I francesi, infatti, navigano al momento soltanto al 13esimo posto della Ligue 1, con 28 punti raccolti in 23 giornate, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte. Attenzione, però, perché la formazione di Kombouaré, nelle ultime uscite, ha mostrato segnali di crescita, conquistando due affermazioni consecutive contro Ajaccio e Lorient. Il Nantes, inoltre, dispone di alcune buone individualità che potrebbero mettere in difficoltà la Vecchia Signora: vediamo quali saranno i principali pericoli per gli uomini di Allegri.

Nantes, i tre giocatori da tenere d'occhio

Ludovic Blas

Il giocatore di maggior talento del Nantes è sicuramente Ludovic Blas, centocampista offensivo che fa dell'uno contro uno la sua arma migliore. Blas, nel 4-2-3-1 dei francesi, può agire sia da trequartista che da esterno alto, così da accentrarsi e cercare la conclusione in porta. Il 25enne, che in passato ha militato anche nel Guingamp, è diventato un punto fermo del Nantes, club nel quale è approdato nel settembre 2019, a suon di assist e gol: ben 40 le reti segnate con la maglia dei gialloverdi.

Andy Delort

A guidare l'attacco francese ci sarà Andy Delort, centravanti algerino classe 1991 che, eccezion fatta per una breve parentesi in Messico al Tigres, ha sempre giocato in Francia nel corso della sua carriera. L'attaccante è arrivato al Nantes nella sessione invernale di mercato dopo un'ottima prima parte di stagione al Nizza, formazione con la quale ha segnato sei reti in campionato. Forte fisicamente, Delort è un vero e proprio uomo d'area di rigore, uno di quelli capaci di farsi trovare sempre al posto giusto al momento giusto.

Fabien Centonze

Altro uomo da tenere d'occhio in casa juventina è Fabien Centonze, terzino classe 1996 che fa della rapidità la sua principale qualità. Un giocatore al quale piace spingere con continuità per dare man forte all'azione offensiva: un vero e proprio stantuffo a tutta fascia.