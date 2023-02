Juventus-Nantes, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo l'amara (e prematura) eliminazione dalla Champions League, la Juventus è pronta a rituffarsi in Europa. I bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato, ospiteranno giovedì 16 febbraio alle 21 all'Allianz Stadium il Nantes nella gara di andata degli spareggi di Europa League. Un match sulla carta non certo proibitivo per gli uomini di Massimiliano Allegri, che non possono però permettersi di sottovalutare i francesi, al momento soltanto tredicesimi in Ligue 1. La Vecchia Signora, la cui stagione, oltre ad essere condizionata dalla penalizzazione per il caso plusvalenze, è stata fin qui caratterizzata da alti e bassi, vuole arrivare fino in fondo alla competizione per cercare di portarsi a casa il trofeo.

Juventus-Nantes, le scelte di Allegri

Allegri, ancora privo di Milik, Pogba e Miretti, sembra intenzionato a confermare l'assetto a trazione anteriore visto contro la Fiorentina, con Chiesa e Di Maria in campo insieme dal primo minuto per supportare Vlahovic. In mezzo al campo ancora Locatelli, preferito a Paredes, al fianco di Rabiot, con Cuadrado (pronto a rilevare De Sciglio) e Kostic sulle corsie esterne. In difesa il terzetto tutto brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro, con il recuperato Bonucci inizialmente in panchina. In porta Szczesny.

Juventus-Nantes, le scelte di Kombouaré

Kombouaré, dall'altra parte, sarà privo di Ganago, alle prese con il terribile lutto della perdita della figlia di soli cinque anni. Modulo di partenza sarà il 4-2-3-1, con Guessand, Mollet e Blas ad agire a supporto dell'unica punta Delort. A centrocampo Girotto al fianco di Moutoussamy, mentre la linea difensiva sarà formata da Centonze, Joao Victor, Castelletto e Hadjam. In porta Lafont.

Juventus-Nantes, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria; Vlahovic. All. Allegri

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Joao Victor, Castelletto, Hadjam; Girotto, Moutoussamy; Guessand, Mollet, Blas; Delort. All. Kombouaré

Juventus-Nantes, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Nantes, in programma giovedì 16 febbraio alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per l'andata degli spareggi di Europa League, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8. Il match sarà inoltre visibile su Dazn: in questo caso si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La partita sarà inoltre trasmessa da Sky, dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, infine, sarà visibile in streaming sul sito di Tv8 e SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.