Juventus - Napoli 1-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Napoli ha gettato davvero il cuore oltre l'ostacolo per strappare punti in casa della Juventus nel pieno dell'emergenza Covid. Dopo 24 ore al limite del paradossale, tra casi di positività, quarantene e tamponi, gli azzurri sono scesi in campo in formazione a dir poco rimaneggiata a Torino, portando via però un punto preziosissimo in chiave Champions. Una prestazione al limite del commovente quella di Insigne e compagni, orfani anche del tecnico Luciano Spalletti, in isolamento a Napoli. A firmare l'1-1 le reti di Mertens nel primo tempo e di Chiesa nella ripresa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro (30' st De Sciglio); McKennie, Locatelli, Rabiot (21' st Bentancur); Bernardeschi (21' st Dybala), Morata (30' st Kean), Chiesa (36' st Kulusevski). A disposizione: Perin, Senko, Arthur. Allenatore: Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka (47' st Zanoli); Politano (31' st Elmas), Zielinski, Insigne; Mertens (44' st Petagna). A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Vergara, Petagna. Allenatore: Domenichini (Spalletti indisponibile).

ARBITRO: Sozza di Seregno.

MARCATORI: 23' pt Mertens (N), 9' st Chiesa (J).

NOTE: Ammoniti: Alex Sandro (J), Demme (N). Recupero: 1' pt, 7' st.

