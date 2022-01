Juventus-Napoli, bianconeri in emergenza: si ferma anche Bonucci

Sarà una Juventus in piena emergenza quella che giovedì 6 gennaio, nel primo impegno del 2022, ospiterà all'Allianz Stadium il Napoli di Luciano Spalletti. I bianconeri, già alle prese con le positività al Covid di Chiellini, Arthur e Pinsoglio e con lo stop di Danilo, rischiano infatti di dover fare a meno anche di Leonardo Bonucci. Il difensore è alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, che probabilmente, malgrado gli esami a cui si è sottoposto il giocatore abbiano escluso lesioni, lo costringeranno ad alzare bandiera bianca per la sfida con gli azzurri. Allegri, anche nel caso di buone risposte in questi giorni, difficilmente rischierà infatti il centrale, visti anche i delicati impegni contro Roma e Inter che attendono la Vecchia Signora. Non al meglio anche Pellegrini e Kaio Jorge, alle prese con sintomi influenzali.

Juventus-Napoli, la probabile formazione bianconera

In caso di forfait di Bonucci, ad affiancare De Ligt al centro della difesa toccherebbe a Rugani, con Cuadrado ed Alex Sandro terzini. In mezzo al campo certo del posto Locatelli, con McKennie e Rabiot ad agire da mezzali in quello che dovrebbe essere il 4-3-3 di partenza dei bianconeri. Soltanto panchina per Bentancur, tra le maggiori delusioni in questa prima parte di stagione. In attacco tutto dipenderà dalle condizioni di Chiesa: se l'ex viola dovesse essere pronto per una maglia dal primo minuto toccherebbe a lui completare il tridente con Dybala ed il partente Morata (destinato al Barcellona), altrimenti spazio a Bernardeschi, tra i più positivi nelle file juventine prima della sosta natalizia.