Napoli, verso la Juventus con i cerotti: brutte notizie per Spalletti

Non è un bel periodo per il Napoli che dopo l'uscita di scena dalla Champions League per mano del Milan, adesso si trova alle prese con l'infermeria piena in vista del match con la Juventus di domenica alle 20,45. Allo Stadium gli azzurri vogliono cancellare la difficile serata del Maradona e ricominciare a correre verso uno Scudetto che non sembra essere in discussione nonostante l'evidente calo a livello di risultati: una sola vittoria nelle ultime cinque gare con due pareggi e due sconfitte. L'ampio vantaggio, 14 punti dalla Lazio, non mette in pericolo il titolo ma la supersfida contro i bianconeri è comunque un banco di prova importante per Spalletti che vuole ritrovare il suo Napoli tutto corsa, gol e vittorie.

Infortuni Napoli, le ultime notizie in vista della Juventus

Per farlo però dovrà attingere a piene mani dalla rosa visto che la serata di Champions League ha lasciato non poche scorie a livello di infortuni. Politano e Mario Rui sono usciti nel primo tempo con il Milan a causa di una distrorsione alla caviglia e di un'infrazone al perone, mentre Rrahmani è alle prese con una lieve distorsione alla caviglia, nessuno dei tre dovrebbe recuperare e insieme a Simeone tutti salteranno il match.

Tre titolari fuori dai giochi con Lozano pronto a prendersi il posto in attacco, Olivera che si piazzerà a sinistra nella retroguardia mentre nel cuore della difesa insieme a Kim dovrebbe giocare Juan Jesus, in vantaggio su Ostigard. Ci sono poi da valutare anche altri fattori, tra cui la stanchezza soprattutto in alcuni singoli, prima fra tutti Kvartskhelia che non è più brillante come un mese fa e lo dimostrano i 0 gol e 0 assist nelle ultime cinque partite giocate. Da capire anche se Osimhen, che con il Milan ha giocato 90 minuti dopo due settimane di stop, potrà essere titolare.

Spalletti difficilmente rinuncierà al duetto delle meraviglie, mentre potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo dove Elmas ìè in vantaggio su Zielinski e dove ritornerà Anguissa. In attacco si scalda Raspadori anche lui non al meglio eforse pronto a entrare gara in corso.