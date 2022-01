Juventus-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Big match all'Allianz Stadium. La Juventus, nella serata di giovedì 6 gennaio (fischio d'inizio alle 20.45), ospiterà il Napoli nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno. I bianconeri si presenteranno alla sfida forti delle ultime due vittorie consecutive conquistate contro Bologna e Cagliari che hanno permesso a Dybala e compagni di riportarsi a -4 dalla zona Champions, mentre gli azzurri, dopo un avvio di stagione sprint, hanno vistosamente rallentato nelle ultime settimane incassando tre ko nelle ultime quattro partite. Un ruolino di marcia negativo che ha fatto scivolare la formazione di Spalletti al terzo posto, a -7 dall'Inter capolista.

Juventus-Napoli, le scelte di Allegri

Allegri, per la delicata sfida contro il Napoli, dovrà fare a meno degli infortunati Danilo e Bonucci e di Chiellini e Arthur, positivi al Covid. Non al meglio anche Pellegrini e Kaio Jorge, alle prese con sintomi influenzali. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Morata, destinato nei prossimi giorni al Barcellona, al centro dell'attacco. Alle spalle dello spagnolo Bernardeschi, Dybala ed il recuperato Chiesa, mentre il tandem di centrocampo dovrebbe essere formato da Locatelli e Bentancur, favoriti su Rabiot e McKennie. In difesa chance per Rugani insieme a De Ligt, con Cuadrado e Alex Sandro terzini. In porta Szczesny.

Juventus-Napoli, le scelte di Spalletti

Emergenza totale in casa azzurra, con Spalletti privo di Koulibaly, Anguissa e Ounas, impegnati in Coppa d'Africa, e dei positivi al Covid Osimhen, Fabian Ruiz, Lozano, Meret e Malcuit. Scelte quindi praticamente obbligate, con Mertens a guidare l'attacco nel 4-2-3-1 partenopeo, con Insigne (che in estate passerà al Toronto), Zielinski e Politano sulla trequarti. A centrocampo Demme e Lobotka, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam. Tra i pali Ospina.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Chiesa, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti

Juventus-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.