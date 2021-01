Juventus-Napoli, le probabili formazioni: rivoluzione Pirlo, Gattuso lancia Mertens

Primo trofeo della stagione 2020/2021. Nella giornata di mercoledì 20 gennaio (fischio d'inizio alle 21), al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Juventus affronterà il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana. I bianconeri, reduci dal pesante ko in casa dell'Inter in campionato, hanno ottenuto l'accesso alla sfida grazie alla conquista, nella passata stagione, dello scudetto, mentre per gli azzurri il pass è arrivato grazie alla vittoria della Coppa Italia, dove Insigne e compagni hanno battuto proprio la Vecchia Signore ai calci di rigore.

Juventus-Napoli, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, che spera di recuperare Alex Sandro e Cuadrado, attuerà qualche cambio nella formazione titolare rispetto a quanto visto a San Siro contro l'Inter, dove i bianconeri hanno offerto una prestazione ampiamente insufficiente. In difesa possibile chance dal primo minuto per Demiral, pronto a prendere il posto di un Chiellini non ancora al top della forma dopo il lungo infortunio. Spazio anche per Bernardeschi nel ruolo di terzino sinistro al posto dell'infortunato Frabotta, mentre sulla linea dei centrocampisti Kulusevski, Arthur e McKennie potrebbero strappare una maglia da titolare ai danni di Ramsey, Rabiot e Bentancur. In attacco tandem Ronaldo-Morata, con Dybala ancora out.

Pochi cambi invece per Gattuso, che dovrebbe confermare in buona parte la formazione che ha travolto per 6-0 la Fiorentina. Le uniche varianti dovrebbero essere rappresentate dall'inserimento dal primo minuto di Di Lorenzo al posto di Hysaj sulla corsia difensiva di destra e di Mertens al posto di Petagna in attacco. Il modulo sarà il 4-2-3-1, con Insigne, Zielinski e Lozano alle spalle del belga.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, McKennie, Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.