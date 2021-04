Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Pirlo conferma Morata, Gattuso con Mertens

Un vero e proprio spareggio Champions. La Juventus, reduce dal pareggio nel derby con il Torino, ospiterà mercoledì 7 aprile all'Allianz Stadium il Napoli nel recupero della terza giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 18.45). Un match che promette scintille, visto che le due formazioni si trovano al momento appaiate al quarto posto in classifica a quota 56 punti. Alla sfida, tuttavia, le due squadre si presenteranno con un umore diametralmente opposto: i bianconeri sono infatti in piena crisi, con appena un punto conquistato nelle ultime due gare, mentre gli azzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive che ne hanno prepotentemente rilanciato le ambizioni.

Juventus-Napoli, le scelte dei due allenatori

Andrea Pirlo, finito nell'occhio del ciclone nelle ultime settimane, dovrà fare a meno di Bonucci, Demiral e Bernardeschi, positivi al Covid. Nel 4-4-2 bianconero ci sarà quindi spazio in difesa per Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo, mentre in mezzo al campo ci saranno Rabiot e Bentancur con Chiesa e Kulusevski sulle corsie esterne. In avanti confermato il tandem Morata-Cristiano Ronaldo.

Gattuso, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi ad un offensivo 4-2-3-1, con Mertens in vantaggio su Osimhen per guidare l'attacco. Alle spalle del belga Lozano, Zielinski e Insigne, con la coppia di centrocampo formata da Demme (favorito su Bakayoko) e Fabian Ruiz. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly ed uno tra Hysaj (favorito) e Mario Rui, tra i pali Ospina.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Juventus-Napoli:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso