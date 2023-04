Juventus-Napoli, il pronostico della super sfida dello Stadium

Sarà Juventus-Napoli, in programma domenica 23 aprile alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, il big match della 31esima giornata del campionato di serie A. Una sfida che, dopo la restituzione (almeno momentanea) dei 15 punti ai bianconeri, metterà l'una di fronte all'altra la terza e la prima forza del torneo.

Juventus-Napoli, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, con l'1-1 di Lisbona, ha staccato il pass per la semifinale di Europa League in virtù della vittoria per 1-0 nel match di andata. La formazione di Massimiliano Allegri, in campionato, è tuttavia reduce da due sconfitte consecutive: al ko dell'Olimpico per 2-1 contro la Lazio ha infatti fatto seguito, nell'ultima giornata, il passo falso per 1-0 del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Juventus-Napoli, come arrivano alla sfida gli azzurri

Il Napoli, in settimana, è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League dal Milan, che, con l'1-1 del Maradona, ha conquistato la qualificazione alla semifinale grazie al successo per 1-0 nella gara di andata. Per i partenopei, nell'ultimo turno di campionato, è invece arrivato il pari interno per 0-0 con il Verona, che ha fatto seguito alla vittoria per 2-1 di Lecce.

Juventus-Napoli, il pronostico

Una sfida apertissima, quella dello Stadium. I bianconeri si presenteranno all'appuntamento galvanizzati dalla qualificazione alla semifinale di Europa League e dalla restituzione, almeno per il momento, dei 15 punti in classifica, mentre gli azzurri, alle prese con diverse assenze, vorranno riscattarsi dopo l'amarezza europea. Entrambe le formazioni, in campionato, non stanno attraversando un momento particolarmente positivo: la squadra di Allegri, che fin qui ha spesso stentato negli scontri diretti, pecca ancora in continuità, mentre i partenopei sembrano aver perso un po' di brillantezza. La sensazione è che, alla fine, possa venir fuori un pari che potrebbe soddisfare entrambe le formazioni.