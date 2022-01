Juventus-Napoli, il pronostico: chi vincerà il big match?

Squadra in casa

Una sfida potenzialmente già decisiva, per entrambe le formazioni. Juventus-Napoli, in programma giovedì 6 gennaio alle 20.45, potrebbe dire molto sul futuro di bianconeri e azzurri, al momento rispettivamente quinti e terzi in classifica. La formazione di Massimiliano Allegri, dopo una prima parte di stagione più che deludente, sembra aver trovato una buona continuità di rendimento nelle ultime settimane, cogliendo sei vittorie negli ultimi otto incontri. Quella di Spalletti, al contrario, ha tirato il freno a mano dopo un avvio sprint, incassando tre ko nelle ultime quattro giornate e scivolando a -7 dall'Inter capolista.

Juventus-Napoli, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus è reduce dalle vittorie contro Bologna e Cagliari, che hanno permesso agli uomini di Allegri di portarsi a -4 dal quarto posto occupato dall'Atalanta. I bianconeri, dopo il ko dello scorso 27 novembre proprio contro la Dea, sembrano aver finalmente trovato continuità di rendimento grazie soprattutto alla solidità della propria retroguardia, che ha incassato solamente una rete nelle ultime cinque gare. Contro i partenopei, oltre a Danilo e Arthur, mancheranno però gli esperti Bonucci e Chiellini.

Juventus-Napoli, come arrivano alla sfida gli azzurri

Il Napoli, dopo aver condotto a lungo il torneo, ha rallentato vistosamente nelle ultime settimane incassando i ko con Inter, Atalanta, Empoli e Spezia, inframezzati dalle vittorie con Lazio e Milan e dal pareggio con il Sassuolo. I partenopei, inoltre, si presenteranno a Torino in piena emergenza: oltre ad Anguissa, Koulibaly e Ounas, impegnati in Coppa d'Africa, Spalletti dovrà fare a meno anche di Osimhen, Elmas, Lozano e Malcuit, positivi al Covid, e dello squalificato Mario Rui.

Juventus-Napoli, il pronostico

Visti anche i numerosi indisponibili con cui dovrà fare i conti il Napoli, a partire con i favori del pronostico è la Juventus, che potrà sfruttare anche sul fattore campo. Assenze pesanti si registrano però anche in casa bianconera, soprattutto nel reparto arretrato, dove mancheranno i veterani Bonucci e Chiellini: una situazione che potrebbe essere sfruttata dal guizzante attacco partenopeo, con Insigne, Mertens, Politano e Zielinski pronti ad approfittare di eventuali sbavature. Ecco perché un colpo a sorpresa degli azzurri non è da escludere.