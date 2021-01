Juventus-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Saranno Juventus e Napoli a contendersi il primo trofeo della stagione 2020/2021. Bianconeri e azzurri, alle 21 di oggi, mercoledì 20 gennaio, si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella Supercoppa Italiana. Una competizione alla quale la Vecchia Signora è approdata in seguito alla conquista, nella passata stagione, dello scudetto, mentre i partenopei hanno staccato il pass con il trionfo, proprio ai danni dei piemontesi, nella finale di Coppa Italia. Per la formazione di Pirlo si tratterà di una sfida da non fallire: dopo la debacle di San Siro nel match di campionato contro l'Inter, che ha fatto scivolare la Juventus a -10 dal primo posto occupato dal Milan, un nuovo passo falso farebbe accendere l'allarme rosso. Per gli uomini di Gattuso, invece, la possibilità di infliggere un nuovo ko ai bianconeri dopo quello dello scorso giugno.

Juventus-Napoli in tv e streaming

La partita Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Rai1. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Per usufruire al meglio del servizio, è necessario avere una connesione internet stabile.