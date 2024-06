Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus

Dopo tanti rumors è arrivata l'ufficialità: "Il prossimo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta". Lo si legge in un comunicato del club bianconero. Finita l'era Allegri il tecnico italo-brasiliano guiderà la squadra non solo per la prossima stagione ma per tre anni. Ha firmato un contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2027.

Chi è Thiago Motta

"Benvenuto mister Thiago Motta!", si legge sul sito della squadra bianconera. Quarantadue anni ancora da compiere, Thiago Motta ha intrapreso nel 2018 la carriera da allenatore - partendo dalle giovanili del Paris Saint Germain, la squadra con cui aveva pochi mesi prima terminato la sua avventura da giocatore; in Italia è arrivato sulla panchina del Genoa nel 2019, per poi allenare lo Spezia e il Bologna, la squadra nella quale negli ultimi due anni è riuscito a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco e con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League.

"Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus - le prime parole del nuovo allenatore ai canali ufficiali del club - e ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi".