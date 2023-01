Juventus, nominato il nuovo Cda: i componenti

A questi due mesi dalle dimissioni in blocco del vecchio Cda, avvenute lo scorso 28 novembre e con le quali si è chiusa l'era Andrea Agnelli, la Juventus, nel corso dell'assemblea degli azionisti tenutasi nella mattina di oggi, mercoledì 18 gennaio, ha eletto il nuovo Cda. I consiglieri saranno cinque e resteranno in carica per tre esercizi, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio 2024-2025. Su indicazione di Exor, la holding che controlla il club, del nuovo consiglio fanno parte Gianluca Ferrero, indicato come presidente, Maurizio Scanavino, attuale direttore generale che assumerà la carica di amministratore delegato, Laura Cappiello, Diego Pistone e Fioranna Vittoria Negri. Ciascuno avrà un compenso annuo lordo di 40mila euro, oltre al rimborso spese.

"Non posso e non voglio nascondere l'emozione che mi anima. Si chiude un capitolo della storia della Juventus - ha affermato Andrea Agnelli nell'assemblea -. A tutti i membri del Cda mi sento di dire che avrete in me un grandissimo tifoso". "Grazie presidente, grazie per la nostra amicizia anche fuori dal lavoro - ha dichiarato invece l'ormai ex vice presidente Pavel Nedved - Penso alle nostre partite del giovedì, nelle quali si è rafforzata la nostra unione, determinante per il nostro lavoro. So quanto ami e quanto hai lavorato per la Juve, quanto sei stato leader per tutti noi. È stato un onore stare al tuo fianco. Grazie di tutto".