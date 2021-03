Juventus, gli obiettivi di mercato per l'estate: sogni Pogba e Aguero

Una stagione deludente, che diverrebbe fallimentare in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La Juventus, eliminata dal Porto agli ottavi di finale nella massima competizione europea e distante dieci lunghezze dall'Inter capolista in campionato, sta vivendo un anno non semplice, con Andrea Pirlo finito sul banco degli imputati. Il tecnico, alla prima esperienza da allenatore, si giocherà la conferma sulla panchina bianconera in questo segmento finale di stagione, nel quale dovrà difendere un piazzamento tra le prime quattro in Serie A ed andare alla conquista della Coppa Italia, dove Cristiano Ronaldo e compagni sfideranno in finale l'Atalanta il prossimo 19 maggio. In caso di ulteriori flop, la dirigenza, malgrado le dichiarazioni rassicuranti di questi giorni, sarebbe pronta a dare il benservito all'ex centrocampista, con una rivoluzione che proseguirebbe poi in sede di mercato.

Juventus, Pogba il sogno per il centrocampo

La Juventus, in particolare, vorrebbe intervenire con decisione nei reparti di centrocampo e attacco. Per la linea mediana il sogno è il ritorno di Paul Pogba, che ha lasciato Torino nell'estate 2016 per approdare al Manchester United. La pista che porta al calciatore francese è però tutt'altro che semplice, con Paratici che avrebbe già individuato in Houssem Aouar, attualmente in forza al Lione, e Manuel Locatelli, oggi al Sassuolo, le alternative. In caso di più di un innesto nel reparto, potrebbero fare le valigie Ramsey e Rabiot, il cui rendimento è stato al di sotto delle attese.

Juventus, Kean o Aguero per affiancare CR7

Manovre importanti attese anche nel settore offensivo, dove la permanenza di Cristiano Ronaldo è legata all'allestimento di una rosa competitiva e all'arrivo di un partner d'attacco di primo ordine. Sono al momento due i nomi sul taccuino della dirigenza juventina: Sergio Aguero e Moise Kean. Fin qui, però, ancora nessuna trattativa vera e propria, con i bianconeri che aspetteranno il termine della stagione prima di affondare eventualmente il colpo.