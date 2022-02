Juventus, obiettivo minimo e massimo per il finale di stagione

Quinto posto in classifica in Serie A, qualificazione ai quarti di finale in Coppa Italia in tasca e pass per gli ottavi in Champions League. Questa la situazione in casa Juventus a poco più di metà stagione, con i bianconeri che, fin qui, hanno tenuto un rendimento al di sotto delle aspettative. Soprattutto in campionato la formazione di Massimiliano Allegri non è riuscita a tenere fede a quelli che erano gli obiettivi iniziali, con Dybala e compagni che, alla vigilia del torneo, avevano l'ambizione di tornare a lottare per lo scudetto.

Gli acquisti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, prelevati rispettivamente da Fiorentina e Borussia Monchengladbach durante la sessione invernale di mercato, permettono però di alzare l'asticella da parte della Vecchia Signora, chiamata, nella seconda parte dell'anno, ad innalzare il proprio rendimento.

Juventus, l'obiettivo massimo per il finale di stagione

Il discorso scudetto, per la Juventus, sembra già chiuso: i bianconeri si trovano infatti a -11 dall'Inter capolista, con i nerazzurri che viaggiano anche con una gara in meno. L'obiettivo massimo, per gli uomini di Allegri, sembra quindi la conquista del secondo posto, oggi occupato dal tandem formato da Napoli e Milan e distante sette lunghezze. Un traguardo complicatissimo da raggiungere vista la situazione attuale, ma non impossibile, soprattutto se Vlahovic e Zakaria faranno davvero compiere quel salto di qualità che da loro ci si aspetta ai bianconeri.

Obiettivo per cui la Vecchia Signora proverà a lottare fino alla fine è invece la Coppa Italia, dove la Juventus, nei quarti, affronterà il Sassuolo. Nell'eventuale semifinale i bianconeri affronterebbero poi una tra Fiorentina ed Atalanta, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono Milan, Lazio, Roma e Inter. Un percorso irto di ostacoli quindi, con gli uomini di Allegri che, tuttavia, possono giocarsi le loro chance. Difficile invece che la Juventus possa arrivare fino in fondo in Champions League, dove il traguardo massimo, in caso di sorteggio favorevole (come già accaduto per gli ottavi, dove la Vecchia Signora affronterà il Villareal) potrebbe essere forse la semifinale.

Juventus, l'obiettivo minimo per il finale di stagione

Detto che lo scudetto è traguardo pressoché impossibile, per i bianconeri ciò che non può sfuggire, in campionato, è un posto tra le prime quattro, che garantirebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Una qualificazione fondamentale non solo per il prestigio, ma anche, e soprattutto, per le casse del club, a maggior ragione dopo l'investimento operato per l'acquisto di Vlahovic. Mancare l'accesso alla massima competizione continentale sarebbe per la Juventus un disastro, sotto tutti i punti di vista.

In Champions League, visto l'esito benevolo dell'urna, l'obiettivo minimo sono a questo punto i quarti, mentre in Coppa Italia, visto l'abbinamento non certo impossibile con il Sassuolo, non può mancare l'accesso alle semifinali.