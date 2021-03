Juventus-Porto, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia del pass per i quarti di finale. La Juventus, reduce dal successo per 3-1 in campionato contro la Lazio, ospiterà questa sera all'Allianz Stadium il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League (fischio d'inizio alle 21). Una sfida nella quale i bianconeri saranno chiamati a ribaltare la sconfitta per 2-1 subita nella gara di andata. Alla formazione di Andrea Pirlo basterà anche un 1-0, mentre con un 2-1 si andrebbe ai tempi supplementari. In caso di altri punteggi con una sola rete di scarto in favore della Juventus (3-2, 4-3 ecc.) passerebbero invece il turno i lusitani.

Juventus-Porto in tv e streaming

La partita Juventus-Porto sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Canale 5. In streaming, invece, la gara potrà essere seguita su Sky Go e Mediaset Play. Esiste infine la possibilità Now Tv, servizio streaming di Sky. In questo caso sarà necessario acquistare uno dei pacchetti contenente la sfida.