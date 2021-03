Juventus-Porto, le probabili formazioni: ballottaggio De Ligt-Chiellini

Ribaltare la sconfitta dell'andata e staccare il pass per i quarti di finale. Questo l'obiettivo della Juventus che martedì 9 marzo, alle 21, ospiterà all'Allianz Stadium il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. I lusitani si sono aggiudicati il primo round per 2-1, con i bianconeri quindi obbligati alla vittoria per conquistare il passaggio del turno. Una sfida alla quale la formazione di Andrea Pirlo si presenterà forte del successo per 3-1 ottenuto in campionato contro la Lazio, che mantiene ancora la Vecchia Signora in corsa per lo scudetto.

Juventus-Porto, le scelte dei due allenatori

La Juventus, per la gara contro il Porto, ritrova Chiellini e De Ligt, con i due che si contendono una maglia da titolare al centro della difesa per affiancare Bonucci nel 4-4-2 bianconero. I terzini saranno Cuadrado ed Alex Sandro, mentre in mezzo al campo dovrebbe rivedersi dal primo minuto Arthur. Insieme a lui Rabiot, con McKennie e Chiesa sulle corsie esterne. In attacco il partner di Cristiano Ronaldo sarà Morata, con Kulusevski inizialmente in panchina.

4-4-2 anche per la formazione di Conceicao, che in avanti si affiderà al tandem Taremi-Maregi. Linea di centrocampo formata da Otavio, Oliveira, Uribe e Luis Diaz, mentre in difesa sono in dubbio Pepe e Mbemba: se non dovessero farcela spazio a Diogo Leite e Sarr.

Juventus-Porto, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Sarr, Diogo Leite, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Luis Diaz; Marega, Taremi. All. Conceicao.