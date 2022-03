Juventus, la Primavera vola ai quarti di Youth League

Un altro mercoledì dal dischetto per l'Under 19 bianconera, ma rispetto a 7 giorni fa la storia è completamente diversa. I bianconeri battono ai calci di rigore l'AZ Alkmaar e accedono ai quarti di finale di Youth League: semplicemente, non era mai accaduto.

Riavvolgiamo il nastro del pomeriggio perfetto dei giovani bianconeri: in Olanda va in scena una sfida complicata, intanto perché in trasferta, poi per l'ottimo ruolino dei nostri avversari, terzi nel loro campionato. La Juve, però, è venuta qui per fare la Juve: lo dimostra dopo soli due giri di lancette, con una clamorosa occasione di Mulazzi, lo conferma poco dopo la metà della frazione. Chibozo e Iling si rendono pericolosissimi, il portiere olandese ci mette del suo per chiudere la porta, e la difesa di casa appare in grave difficoltà.

L'AZ esce solo nel secondo tempo (che comunque inizia con una bella iniziativa ancora di Chibozo, murato), e l'ultima parte del match è in sofferenza per i bianconeri (dall'80' anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Omic): in particolare, al minuto 66, è strepitoso Senko che oppone il suo riflesso al tentativo di Meerdink. Teniamolo presente, Senko, perché da lì a pochi minuti sarà ancora decisivo.