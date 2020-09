Juventus, la probabile formazione per la stagione 2020/2021: Pirlo riparte da CR7 e Dybala

Nuovo ciclo per la Juventus. I bianconeri, dopo aver esonerato Maurizio Sarri al termine della scorsa stagione, hanno deciso di ripartire da Andrea Pirlo, al quale spetterà il compito di portare la Vecchia Signora sul tetto d'Italia e di Europa. L'ex centrocampista, alla sua prima esperienza da allenatore, sta cercando in queste settimane di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, facendo del possesso palla l'arma principale attraverso cui stanare le resistenze avversarie. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-3-3, anche se Pirlo non disdegnerebbe neppure la difesa a tre.

Juventus, Pirlo sceglie il 4-3-3

La linea difensiva, nell'attesa che De Ligt recuperi dall'infortunio, dovrebbe essere composta da Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro, con Szczesny confermato tra i pali. In mezzo al campo, dopo la partenza di Pjanic, la cabina di regia dovrebbe essere affidata a Bentancur, con Rabiot e l'ex Barcellona Arthur ai suoi lati. Là davanti i punti fermi sono Cristiano Ronaldo e Dybala, con Kulusevski, acquistato dall'Atalanta lo scorso gennaio e rimasto in prestito al Parma fino al termine della passata stagione, favorito su Douglas Costa per completare il tridente. Lo svedese, tuttavia, potrebbe anche scalare in mezzo al campo: in questo caso il sacrificato sarebbe Rabiot, con Costa che troverebbe invece spazio nell'undici iniziale.

Juventus, gli obiettivi di mercato

In queste settimane, tuttavia, la Juventus potrebbe operare ancora sul mercato. I bianconeri, in particolare, sono a caccia di un colpo nel reparto offensivo. Il sogno è l'uruguaiano del Barcellona Luis Suarez, mentre le alternative rispondono ai nomi di Edin Dzeko, attualmente alla Roma, ed Edinson Cavani, svincolato dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain.

Juventus, la probabile formazione 2020/2021

Juventus (4-3-3): Sczczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Arthur, Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Pirlo