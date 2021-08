Juventus, la probabile formazione per la stagione 2021/2022: Allegri punta sul tridente Chiesa-Dybala-Ronaldo

Tornare sul tetto d'Italia. Questo l'obiettivo della Juventus per la stagione 2021/2022, con i bianconeri chiamati a dimenticare l'opaco torneo scorso, terminato soltanto al quarto posto. Un rendimento sottotono che è costato la panchina ad Andrea Pirlo, sostituito dal cavallo di ritorno Massimiliano Allegri, che aveva lasciato Torino nel 2019. E sotto la guida del tecnico livornese la Vecchia Signora si candida come la principale antagonista all'Inter campione in carica nella corsa verso lo scudetto.

Juventus, le scelte di Allegri per la stagione 2021/2022

Allegri, in attesa di rinforzi dal mercato, sta lavorando al 4-3-3 come modulo principale di riferimento. Tra i pali scontata la conferma di Szczesny, protetto dalla coppia centrale difensiva composta da Bonucci e De Ligt, con Chiellini prima alternativa. Sulle corsie esterne Cuadrado e Alex Sandro, mentre in mezzo al campo, al momento, McKennie, Bentancur, Rabiot, Arthur e Ramsey si contenderebbero tre maglie. La situazione è però destinata a mutare con il mercato: la Juventus, infatti, è alla ricerca di un regista, con Locatelli e Pjanic che sono al momento i nomi più caldi. Meno dubbi invece in attacco, dove i titolari designati dovrebbero essere Chiesa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Juventus, la probabile formazione nella stagione 2021/2022

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot; Chiesa, Dybala, Ronaldo. All. Allegri