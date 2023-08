Juventus, come giocherà nella stagione 2023/2024: la probabile formazione

Quella ormai alle porte, per la Juventus, dovrà essere la stagione del riscatto. I bianconeri, che complice la penalizzazione per il caso plusvalenze hanno chiuso lo scorso campionato soltanto al settimo posto, vogliono tornare a lottare per il vertice conquistando un posto per l'Europa che conta. Proprio quell'Europa in cui la Vecchia Signora, quest'anno, non potrà essere protagonista: la formazione di Massimiliano Allegri, infatti, è stata esclusa dalla Conference League a causa della sanzione della Uefa per il mancato rispetto del Settlement Agreement, l'accordo con cui lo scorso agosto i bianconeri si erano impegnati a rientrare parametri del Fair Play finanziario entro il 2025.

Juventus, le scelte di Allegri per la stagione 2023/2024

Massimiliano Allegri, per la nuova stagione, sembra voler puntare sul 3-5-2 come modulo base. Il grande rebus è in attacco, dove al momento il titolare designato al fianco di Chiesa sarebbe Dusan Vlahovic: il serbo, tuttavia, potrebbe lasciare Torino, con Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea dopo il prestito all'Inter, eventualmente pronto a prenderne il posto. In mezzo al campo le certezze sono Locatelli e Rabiot, mentre rimangono un'incognita le condizioni di Pogba: se il francese, attualmente ancora ai box, dovesse essere pienamente recuperato, sarebbe lui a completare la linea mediana, altrimenti spazio per uno tra Miretti ed il reintegrato McKennie. Le corsie esterne, invece, saranno presidiate da Kostic a sinistra e Weah a destra, mentre in difesa il terzetto titolare dovrebbe essere composto da Danilo, Bremer e Gatti (in leggero vantaggio su Alex Sandro). In porta Szczesny.

Juventus, la probabile formazione nella stagione 2023/2024

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Pogba (McKennie), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri