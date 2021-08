Juventus, come giocherà con Kean (e senza CR7): la probabile formazione

Adesso è ufficiale: Moise Kean torna alla Juventus. L'attaccante, che era passato all'Everton nell'estate 2019 (per lui anche un'esperienza al Psg nella stagione 2020-2021), è stato infatti il prescelto dalla dirigenza bianconera per sostituire Cristiano Ronaldo, passato al Manchester United. Un'occasione che il giocatore, convocato dal commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2022, non può lasciarsi sfuggire per consacrarsi definitivamente dopo un percorso fin qui fatto di alti e bassi.

Juventus, torna Kean: la probabile formazione dei bianconeri

Kean, nel 4-3-3 di Massimiliano Allegri, dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di punta centrale, con Dybala che verrebbe così dirottato a destra (in modo che l'argentino possa accentrarsi per poi calciare verso la porta con il suo sinistro) e Chiesa dall'altra parte. Occhio però alla carta Morata, che potrebbe dirottare l'ex Everton in panchina. In mezzo al campo il tecnico livornese dovrebbe poi affidare le chiavi della regia a Locatelli, con Bentancur e Rabiot ad agire come mezzali. In difesa Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne, con la coppia centrale formata invece da Bonucci e De Ligt con Chiellini prima alternativa. Tra i pali, malgrado un avvio di campionato tutt'altro che convincente, confermato Szczesny.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean, Chiesa.