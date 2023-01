Juventus, Allegri pensa già al Napoli: la probabile formazione

Una vittoria che, per la Juventus, potrebbe cambiare tutto. Sì, perché i bianconeri, capaci di mettere in fila otto successi consecutivi dopo una partenza a rilento, si sono riportati a ridosso della vetta della classifica, oggi distante sette lunghezze. E fare il blitz a Napoli nel big match di venerdì prossimo significherebbe portarsi a -4 dalla prima posizione, riaprendo clamorosamente il discorso scudetto. Ecco perché il tecnico Massimiliano Allegri, in queste ore, ha già iniziato a preparare con attenzione maniacale la sfida del Maradona, valutando anche le possibili scelte di formazione.

Le scelte in vista del Napoli

Due, in particolare, sono gli osservati speciali dall'allenatore livornese: Angel Di Maria e Federico Chiesa. Il primo è già rientrato a pieno regime contro l'Udinese e, salvo imprevisti, sarà confermato in attacco per supportare Milik, pronto a rilevare Kean dopo l'iniziale panchina contro i friulani. Il secondo, proprio contro la formazione di Sottil, è stato decisivo subentrando nella ripresa fornendo a Danilo l'assist per il gol vittoria. Ed è per questo che Allegri, in vista della gara di Napoli, starebbe valutando di inserirlo fin dal primo minuto, anche se il tecnico potrebbe decidere di utilizzarlo ancora come arma in corso d'opera. Da valutare, infatti, la tenuta di Chiesa, che, dopo il lungo stop, non ha ancora mai giocato da titolare.

In mezzo al campo, invece, certi del posto Locatelli e Rabiot, con l'altra maglia che dovrebbe essere di Miretti (o di McKennie se Chiesa dovesse giocare dall'inizio, altrimenti lo statunitense giocherà largo a destra). In difesa tornerà Bremer, che si piazzerà tra Danilo e Alx Sandro in una retroguardia tutta brasiliana.