Juventus, processo da rifare: i possibili scenari

Ricorso accolto e atti rinviati alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Questo quanto deciso dal Collegio di garanzia del Coni sul ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. I bianconeri, in attesa che il procedimento venga riesaminato, hanno così riottenuto i punti portandosi al terzo posto della classifica. La Juventus, tuttavia, non può ancora tirare un sospiro di sollievo: la conferma dell'inibizione di Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene tiene infatti in ballo l'articolo 4 sulla mancata lealtà sportiva, dato che i primi tre (Arrivabene è arrivato nel luglio 2021 e quindi dopo il periodo a cui si riferisce il processo plusvalenze) chiamano in causa la responsabilità diretta della società. Fattore che potrebbe portare ad una nuova penalizzazione per la Vecchia Signora.

I possibili scenari

Innanzitutto bisognerà attendere le motivazioni sulla decisione del Collegio di Garanzia, che devono essere rese note entro un mese dalla sentenza. La sensazione, tuttavia, è che queste possano arrivare già nel giro di due settimane, dato che l'intenzione sarebbe quella di chiudere la vicenda entro il termine della stagione sportiva. In questo modo, la Juventus avrebbe così eventualemente modo di procedere ad un nuovo ricorso. La Corte d'Appello potrebbe sia confermare il -15 sia annullare la penalizzazione, ma l'ipotesi più probabile, al momento, è che si vada verso una via intermedia, con una penalizzazione tra i 6 ed i 9 punti, corrispondenti a quanti ne aveva inizialmente chiesti la Procura Federale. La pena, inoltre, dovrà essere necessariamente afflittiva e la nuova sentenza, che arriverà nelle fasi finali del campionato, potrebbe quindi tener conto in qualche modo della classifica. La Juventus, una volta giunta la nuova sentenza, potrebbe poi presentare nuovi ricorsi al Collegio di Garanzia del Coni, anche se, in questo caso, con scarse probabilità di accogliemento.

I guai con la giustizia, per i bianconeri, potrebbero però non chiudersi qui. In ballo, infatti, c'è anche il filone di indagine relativo alla questione stipendi, nel quale verrà nuovamente contestata la violazione dell'articolo 4 sulla mancata lealtà sportiva. La Juventus, quindi, potrebbe incorrere in nuove penalizzazioni, oltre che in pene di tipo pecuniario.