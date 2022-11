Juventus-Psg, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'eliminazione dalla Champions è ormai cosa certa da una settimana ed alla Juventus, adesso, non rimane che non fallire l'accesso quanto meno all'Europa League. I bianconeri, al momento terzi nel girone H a quota 3 insieme al Maccabi Haifa (ma gli uomini di Allegri possono contare su una miglior differenza reti), tenteranno di raggiungere l'obiettivo (minimo) nella partita contro il Paris Saint-Germain (che ha bisogno di punti per terminare in prima posizione), in programma mercoledì 2 novembre alle 21 all'Allianz Stadium. Alla Vecchia Signora, per chiudere terza, basterà fare lo stesso risultato della formazione di Bakhar, impegnata contro il Benfica.

Juventus-Psg, le scelte di Allegri

Allegri, per la sfida con il Psg, sarà ancora privo di Vlahovic, oltre che dello squalificato Danilo e degli infortunati Pogba, Bremer, De Sciglio, Di Maria, Paredes, McKennie e Iling. Nel 3-5-2 bianconero ci sarà quindi spazio per Kean in attacco al fianco di Milik, mentre le chiavi del centrocampo saranno affidate a Locatelli con Miretti e Rabiot ai suoi lati. Sulle corsie esterne agiranno Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Gatti, Bonucci e Alex Sandro. Szczesny tra i pali.

Juventus-Psg, le scelte di Galtier

Galtier, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Neymar, fermato dal giudice sportivo, e degli infortunati Kimpembe e Navas. Nel 4-3-3 parigino spazio quindi a Soler nel tridente offensivo insieme a Messi e Mbappé, con la linea di centrocampo formata da Vitinha, Verratti e Ruiz. In difesa coppia centrale composta da Sergio Ramos e Marquinhos, Hakimi e Mendes i due terzini. In porta Donnarumma.

Juventu-Psg, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Mendes; Vitinha, Verratti, Ruiz; Soler, Messi, Mbappé. All. Galtier

Juventus-Psg, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Juventus-Psg sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La sfida della Red Bull Arena sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.