Juventus in Champions se: tutte le possibili combinazioni

Quella di lunedì 22 maggio, per la Juventus, è stata una giornata da dimenticare. Prima la Corte d'Appello Federale della Figc ha inflitto ai bianconeri dieci punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, poi, sul campo, è arrivata la clamorosa sconfitta per 4-1 al Castellani di Empoli. Eventi che, a sole due giornate dal termine del campionato, hanno fatto sprofondare la formazione di Massimiliano Allegri a -5 dal quarto posto, adesso occupato dal Milan. Questo significa che la Vecchia Signora, per staccare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (salvo nuove penalizzazioni per il caso stipendi e decisioni della Uefa), dovrà compiere quasi un miracolo in questi due ultimi turni del torneo.

Le combinazioni

La Juventus, nelle ultime due giornate di campionato, affronterà prima il Milan in casa e poi l'Udinese in trasferta. I bianconeri sono chiamati a vincere entrambe le due sfide: in particolare, contro i rossoneri servirebbe un'affermazione di due reti per pareggiare la classifica avulsa (all'andata, a San Siro, vinse la formazione di Pioli per 2-0). In questo caso, in caso di affermazione ad Udine, la Vecchia Signora chiuderebbe al quarto posto se il Diavolo non dovesse andare oltre il pari con il Verona (le due squadre chiuderebbero entrambe a 65, con Vlahovic e compagni che potrebbero però contare su una migliore differenza reti generale) e se Atalanta e Roma, oggi rispettivamente a +2 e a +1 sugli uomini di Allegri, non dovessero fare sei punti nelle ultime due gare (per i bergamaschi impegni contro Inter e Monza, per i giallorossi sfide con Fiorentina e Spezia).

Alla Juventus, tuttavia, potrebbe "bastare" anche la vittoria con una sola rete di scarto contro il Milan. In questo caso, tuttavia, i bianconeri dovrebbero sperare in un ko dei rossoneri contro il Verona nell'ultima giornata.