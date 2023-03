Juventus, ecco perché la Champions è possibile (anche con la penalizzazione)

Una vittoria preziosissima, malgrado sia stata accompagnata da un fiume di polemiche per un sospetto doppio tocco di mano prima di Rabiot e poi di Vlahovic nell'azione che ha portato al gol, decisivo, di Kostic. La Juventus, nella super sfida di San Siro, ha fatto suo il derby d'Italia, superando l'Inter e rilanciando le proprie ambizioni Champions. Sì, perché malgrado il -15 per il caso plusvalenze, i bianconeri si sono adesso portati a soltanto sette lunghezze di distanza dal quarto posto, occupato dal Milan. Un avvicinamento certamente permesso anche dai tanti passi falsi delle formazioni di testa, ma che non cancella i meriti della truppa di Massimiliano Allegri.

La Juventus, dopo le difficoltà di inizio anno che avevano fatto seguito proprio alla penalizzazione per il caso plusvalenze, ha infatti saputo fare quadrato nelle ultime settimane, ritrovando quella compattezza che, da sempre, caratterizza i bianconeri: la squadra di Allegri, nelle ultime sette giornate, si è resa protagonista di un percorso quasi netto, fatto di sei vittorie e macchiato dalla sola sconfitta di Roma contro la formazione di José Mourinho. Una striscia resa possibile grazie alla solidità della fase difensiva, con la porta della Vecchia Signora rimasta inviolata in quattro occasioni.

I progressi, visti soltanto in maniera altalenante nelle precedenti uscite, sono emersi poi in maniera chiara nella sfida di San Siro: una partita in cui la Juventus ha lasciato deliberatamente l'iniziativa in mano all'Inter, senza rischiare però quasi niente negli ultimi trenta metri e dando sempre la sensazione di poter far male ai nerazzurri ogni volta che c'era l'occasione per poter ripartire. Insomma, una sfida preparata perfettamente dal punto di vista tattico, con Allegri attento a non concedere la profondità a Lukaku e Lautaro Martinez, due giocatori che, proprio negli spazi, sanno dare il meglio di sé.

Una prova, in sintesi, da grande squadra. E che la Juventus sia un big del nostro torneo emerge abbastanza chiaramente se consideriamo i punti conquistati sul campo da Vlahovic e compagni: 56, più di tutti, eccezion fatta ovviamente per il Napoli, che sta facendo campionato a sé. Con la svolta, come detto, arrivata proprio nell'ultimo periodo ed in concomitanza delle crisi di Inter, Milan e Roma, formazioni che, malgrado l'ottimo rendimento europeo, stentano a trovare continuità di rendimento in patria. Ed i bianconeri, stando così le cose, hanno tutte le carte in regola per tentare di riacciuffare la quarta posizione malgrado la pesante penalizzazione. Certo, la strada non sarà semplice, ma neanche poi così impossibile come poteva apparire soltanto fino a poche settimane fa.