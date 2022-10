Champions League, la Juventus passa il turno se: le combinazioni per la qualificazione agli ottavi

Un ko, quello sul campo del Maccabi Haifa, che ha complicato enormemente le cose in ottica passaggio del turno. La Juventus, dopo quattro giornate, si trova infatti sul fondo della classifica del girone H con soli tre punti conquistati, gli stessi degli israeliani e cinque meno di Benfica e Paris Saint-Germain. Una situazione quindi quasi disperata per la formazione di Massimiliano Allegri, chiamata a quello che sarebbe quasi un miracolo sportivo per accedere agli ottavi di finale della competizione.

Juventus agli ottavi se: le combinazioni per il passaggio del turno

Per staccare il pass per gli ottavi, la Juventus deve necessariamente vincere le prossime due gare contro Benfica (martedì 25 ottobre) e Paris Saint-Germain (mercoledì 2 novembre). Ma i bianconeri non sono padroni del proprio destino: per staccare il pass Bonucci e compagni dovrebbero poi sperare che almeno una delle due tra Benfica e Psg non vada oltre il pareggio con il Maccabi Haifa. Esiste, infine, lo scenario di un arrivo a 9 punti di tre squadre: in questo caso si terrebbe conto della differenza reti, statistica in cui la Juventus è ad oggi nettamente dietro a francesi e portoghesi (-2 per i bianconeri, +3 per lusitani e parigini).

Arrivo a pari punti, i criteri

Se due squadre dovessero chiudere con gli stessi punti in classifica, si terrà conto dei seguenti criteri: