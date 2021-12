La Juventus vola ai quarti di Women’s Champions League

La Juventus entra nell'elite del calcio femminile europeo. Ennesima impresa delle bianconere che, con una prestazione impeccabile, superano 4-0 il Servette nell’ultima giornata della fase a gironi Champions conquistando la qualificazione ai Quarti di finale della UEFA Women’s Champions League.

Grazie al gran gol di Hurtig, ai due rigori trasformati da Girelli e al sigillo finale di Bonfantini la squadra di Montemurro chiude il Gruppo A alle spalle del Wolfsburg, primo grazie a una migliore differenza reti, che punisce invece il Chelsea, eliminato a sorpresa dopo il pesante ko rimediato sul campo delle tedesche.

Un traguardo storico per la Vecchia Signora e per tutto il calcio italiano: la Juve è la quarta squadra – dopo Bardolino Verona, Torres e Brescia – a raggiungere i Quarti di finale della competizione. Non essendo teste di serie, nel sorteggio in programma lunedì 20 dicembre a Nyon (ore 13, diretta streaming sul sito UEFA) le bianconere potranno incontrare una tra Paris Saint-Germain, Barcellona e Lione, vincitrici dei rispettivi gironi. L’andata dei Quarti è in programma il 22 o 23 marzo, il ritorno si disputerà la settimana successiva.

Le squadre qualificate

Vincitrici dei gironi (teste di serie): Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Barcellona, Lione.

Seconde classificate: Juventus, Real Madrid, Arsenal, Bayern Monaco.