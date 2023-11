Juventus, Rabiot squalificato e centrocampo in emergenza: le possibili soluzioni di Allegri per il Cagliari

Un centrocampo sempre più in emergenza, quello con cui deve fare i conti Massimiliano Allegri. La sua Juventus, che ha già perso nelle scorse settimane Paul Pogba e Nicolò Fagioli, fermati rispettivamente per doping e scommesse illecite, e Timothy Weah, messo ko da un problema muscolare, dovrà infatti fare a meno anche di Adrien Rabiot nella gara contro il Cagliari, in programma sabato 11 novembre alle 18 all'Allianz Stadium. Il francese, l'unico fin qui ad aver giocato tutti i 990 minuti di campionato, è stato infatti fermato per una giornata dal giudice sportivo in seguito all'ammonizione ricevuta nel match del Franchi contro la Fiorentina. Una situazione che costringerà il tecnico livornese ha ridisegnare nuovamente la linea mediana della sua squadra.

Le possibili soluzioni

La soluzione più logica, in questo momento, sembrerebbe lo spostamento in mezzo di McKennie con l'inserimento di Cambiaso sulla corsia destra, ruolo già ricoperto dall'ex Bologna in passato. In questo modo lo statunitense, spesso impiegato da esterno in questa prima parte di stagione, tornerebbe nella sua posizione naturale. L'alternativa è l'utilizzo dello stesso Cambiaso nella posizione di mezzala, come già avvenuto nel corso della ripresa contro la Fiorentina. Esiste infine un'ultima ipotesi, anche se più remota: l'inserimento in cabina di regia di Nicolussi-Caviglia con Locatelli a prendere il posto di Rabiot sul centrosinistra.