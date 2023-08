Juventus-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Continua il lavoro della Juventus in vista del via ufficiale della nuova stagione, previsto, per la Vecchia Signora, per il 20 agosto, quando Danilo e compagni faranno visita all'Udinese nella prima giornata del campionato di serie A. I bianconeri, ancora alla ricerca di rinforzi sul mercato (il nome più caldo, in questo momento, è quello di Romelu Lukaku), affronteranno al Camping World Stadium di Orlando, negli Stati Uniti, il Real Madrid per l'ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour (fischio d'inizio alle 1.30 italiane di giovedì 3 agosto). Un test di prestigio per la Vecchia Signora, reduce dall'affermazione ai calci di rigore contro il Milan dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

Juventus-Real Madrid, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szcz?sny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Vinicius, Rodrygo, Valverde. Allenatore: Ancelotti.

Dove vedere Juventus-Real Madrid in tv e streaming

La partita Juventus-Real Madrid, in programma giovedì 3 agosto alle 1.30 italiane al Camping World Stadium di Orlando, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, il canale di riferimento sarà Sky Sport Summer (numero 201 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.