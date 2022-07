Juventus-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una nuova amichevole di prestigio, quella da cui è attesa la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, dopo aver pareggiato per 2-2 lo scorso mercoledì contro il Barcellona (doppiette di Dembelé e Kean), affronteranno nella notte italiana tra sabato 30 e domenica 31 luglio (fischio d'inizio alle 4 del mattino al Rose Bowl Stadium di Los Angeles) il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una gara ricca di spunti, in cui la Vecchia Signora cercherà di fare bella figura per acquisire ulteriormente fiducia in vista del via ufficiale della stagione, fissato, per Bonucci e compagni, per lunedì 15 agosto, quando la Juventus sfiderà allo Stadium il Sassuolo di Dionisi nella prima giornata del campionato di Serie A.

Nel match contro i blancos dovrebbe esserci spazio dal primo minuto per Dusan Vlahovic, chiamato, nella prossima stagione, a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco bianconero. Attesa, poi, per vedere all'opera Di Maria, che già ha impressionato nelle prime uscite stagionali. In difesa, invece, ci sarà spazio per Bremer, che dovrà vedersela con un avversario non certo dei più semplici: il francese Karim Benzema, autentico trascinatore dei madrileni nella passata stagione, terminata, per gli spagnoli, con la conquista di Liga, Champions League e Supercoppa di Spagna. Out Paul Pogba, messo ko da un problema al ginocchio destro e le cui condizioni preoccupano lo staff bianconero.

Juventus-Real Madrid, dove vederla in diretta tv e streaming

La partita amichevole Juventus-Real Madrid si giocherà domenica 31 luglio alle 4 (ora italiana) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. L'app di DAZN per seguire Juventus-Real Madrid è disponibile anche su tablet, cellulari android e iOS, o in alternativa basta accedere al sito ufficiale per seguire l'amichevole in diretta streaming.